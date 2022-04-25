Президент России Путин поручил ежегодно улучшать показатели России в авиации

Президент России Владимир Путин поручил ежегодно улучшать показатели России в авиации. Он отметил, что необходимо предусмотреть это при утверждении программы развития отрасли до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что следует, в частности, определить показатели, которые характеризуют деятельность в авиационной сфере. К ним относится объем международных и внутренних пассажирских перевозок, доля судов отечественного производства в парке российских авиакомпаний, а также доля исправных машин.

Также должны быть включены основные параметры оптимальной маршрутной сети, количество воздушных судов, которое необходимо российским авиакомпаниям с учетом обновления и пополнения парка.

Кроме того, в программе следует указать оптимальные номенклатуру, объемы и сроки поставок российских самолетов с учетом необходимости реализовать в возможно короткие сроки программу импортозамещения.

Ранее Путин поручил кабинету министров до 30 апреля выделить субсидии аэропортам Южной и Центральной части страны, в которых введены ограничения на полеты. Помимо этого, российский лидер поручил правительству предоставить российским авиакомпаниям субсидии на компенсацию расходов за международные воздушные перевозки, которые отменили после 24 февраля.