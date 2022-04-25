Крис Рок впервые прокомментировал скандал на вручении премии «Оскар»

Американский актер и комик Крис Рок впервые прокомментировал скандал на премии «Оскар»

Американский актер и комик Крис Рок впервые прокомментировал скандал на 94-й церемонии вручения кинопремии «Оскар». Об этом сообщает портал Comic Book.

Артист высказался об инциденте в ходе одного из своих стендап-шоу, билеты на которое были полностью распроданы. «Я в порядке. Я в порядке. Зажили порезы и синяки... по большей части», — иронично отметил Рок.

В ночь на 28 марта актер Уилл Смит удостоился награды за лучшую мужскую роль на премии «Оскар». Во время мероприятия ведущий Крис Рок неудачно пошутил про супругу артиста Джаду Пинкетт-Смит. Комик подчеркнул «удивительную, очень короткую прическу» жены Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После инцидента Американская киноакадемия запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар». Сам артист на фоне скандала покинул Академию кинематографических искусств и наук США.