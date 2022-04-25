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Российские власти опровергли нехватку серверов для VK и «Яндекса»

В Минцифры опровергли нехватку вычислительной техники для российских IT-компаний

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Дефицита вычислительной техники для отечественных IT-компаний в России нет, принимаются меры для организации бесперебойных поставок серверов, систем хранения данных и рабочих станций. Таким образом сообщения СМИ прокомментировали в Минцифры, сообщает ТАСС.

Ранее «Ъ» со ссылкой на источники в правительстве рассказал, что VK направила Минцифры письмо с просьбой о помощи в покупке десятков тысяч серверов. Приобрести оборудование на рынке, даже вторичном, в нынешних условиях компания не может.

Годовой отчет «Яндекса» от 21 апреля позволяет сделать вывод, что компания также столкнулась с проблемами. Приостановлены многие из запланированных инвестиций в новые и экспериментальные сервисы. Комментируя запрос, в «Яндексе» заверили, что в настоящий момент они имеют достаточного технологического ресурса, чтобы поддерживать работу сервисов.

Источник издания на рынке операторов центров обработки данных подтвердил, что коммерческие партии нового оборудования в России купить нельзя. Подержанная техника закончилась в начале марта, даже с учетом очень высоких цен.

Эксперты отмечают, что часть потребностей можно закрыть за счет решений российских производителей, однако собеседники издания утверждают, что их запасы тоже на исходе. Проблемы возникают и с техникой на российских процессорах «Байкал» и «Эльбрус», так как их производство расположено за пределами России.

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) объявил о приостановке отгрузок в Россию в связи с санкциями. На его мощностях выпускался процессор «Эльбрус».

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Платон Щукин
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