Арест обвиняемого в дискредитации российской армии Кара-Мурзы признали законным

Суд в Москве признал законным арест публициста Владимира Кара-Мурзы на 15 суток

Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток из-за неповиновения сотруднику полиции, назначенный ранее журналисту, общественному деятелю и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ физлицом-иноагентом). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе суда.

Представители суда отметили, что жалоба адвокатов была отклонена.

23 апреля следователи предъявили обвинение Кара-Мурзе в дискредитации российской армии. Его адвокат Ольга Михайлова уточнила, что предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Она добавила, что Кара-Мурза не признал вину.

Днем ранее представитель и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников навестил помещенного в изолятор на Петровке публициста и заверил, что Кара-Мурза не жалуется на содержание под стражей.