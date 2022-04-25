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Арест обвиняемого в дискредитации российской армии Кара-Мурзы признали законным

Суд в Москве признал законным арест публициста Владимира Кара-Мурзы на 15 суток

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток из-за неповиновения сотруднику полиции, назначенный ранее журналисту, общественному деятелю и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ физлицом-иноагентом). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе суда.

Представители суда отметили, что жалоба адвокатов была отклонена.

23 апреля следователи предъявили обвинение Кара-Мурзе в дискредитации российской армии. Его адвокат Ольга Михайлова уточнила, что предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Она добавила, что Кара-Мурза не признал вину.

Днем ранее представитель и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников навестил помещенного в изолятор на Петровке публициста и заверил, что Кара-Мурза не жалуется на содержание под стражей.

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Варвара Кошечкина
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