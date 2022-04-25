Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Мать Криса Рока резко отреагировала на инцидент с пощечиной на «Оскаре»

Мать ведущего Криса Рока резко отреагировала на инцидент с пощечиной на церемонии «Оскар»

Фото: Neilson Barnard / Getty Images

Мать 57-летнего ведущего премии «Оскар» Криса Рока, который во время церемонии получил пощечину от актера Уилла Смита, прокомментировала скандальный инцидент. Своими мыслями на этот счет женщина поделилась в интервью WisTV.

По словам Розали Рок, у Уилла Смита не было необходимости защищать супругу, над который пошутил Крис, таким образом. Женщина обратилась к актеру: «Ты отреагировал на то, что жена бросила на тебя косой взгляд, хотя она просто думала, смеяться или нет, когда это произошло».

Мать комика также поведала, что впервые за последние годы наблюдала за церемонией по телевизору, а не присутствовала на ней лично. Когда в прямом эфире произошел инцидент с пощечиной, Розали подумала, что звезды действуют по сценарию, пока актер не начал оскорблять ведущего премии «Оскар».

«Когда он ударил Криса, он ударил всех нас. Меня он точно ударил», — рассказала Розали Рок. Женщина добавила, что не считает извинения Уилла Смита в социальных сетях искренними, будучи уверенной в том, что их написала команда голливудской звезды, а не он сам. Мать Криса Рока также расстроил тот факт, что артист не извинился перед комиком лично.

Ранее стало известно, что младший брат Криса Рока вызывает Уилла Смита на бой. О реакции актера на такое предложение пока ничего не известно. Сам Крис Рок отказался говорить об инциденте на «Оскаре», пока ему не заплатят.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Российские ПВО сбили два украинских беспилотника в небе над Курской областью
Полпред Путина ответил на заявления Японии о «незаконной оккупации» Южных Курил
Стало известно о массовом желании россиян уехать на Кавказ
Венгрия получит чешские самолеты
Глава ДНР назвал число иностранных наемников на «Азовстали»
Москвичам пообещали похолодание на майских праздниках
Синоптик рассказал о погоде в Москве на Первомай
Тарасова оценила возможную смену российскими фигуристами спортивного гражданства
В России выявили 7651 случай коронавируса
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала тело после родов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.