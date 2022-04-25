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Спорт

Рублев рассказал о некрасивом поведении организаторов турнира в Барселоне

Теннисист Рублев заявил, что организаторы турнира ATP в Барселоне повели себя некрасиво
Андрей Рублев

Андрей Рублев. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил, почему отказался от выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Барселоне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсмен заявил, что в прошлом году испанские организаторы повели себя некрасиво. «Когда я стал задавать вопросы, то мне сказали, что в это году все изменится. Но стало еще хуже. Надо знать себе цену, нельзя позволять так к себе относиться», — рассказал Рублев.

24 апреля Рублев стал победителем турнира ATP в Белграде. В финале он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:0. Эта победа стала 11-й для россиянина на турнирах ATP.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. Лучшим результатом для россиянина была пятая строчка рейтинга в сентябре 2021 года. На Олимпийских играх-2020 в Токио Андрей Рублев стал чемпионом в миксте вместе с Анастасией Павлюченковой.

Анастасия Борисова
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