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Школы в приграничном с Украиной регионе получили «подозрительные сообщения»

В Брянской области несколько школ эвакуировали из-за «подозрительных сообщений»

Фото: Shutterstock

Сотрудников и учеников нескольких школ в Брянской области эвакуировали из-за «подозрительных сообщений». Об этом сообщили в правительстве граничащего с Украиной региона, передает ТАСС.

«По всем сигналам оперативные службы выезжают незамедлительно, учащиеся и воспитанники детских [учреждений] эвакуируются», — сообщили в правительстве.

Там не назвали число эвакуированных учебных заведений. После проверки сотрудники правоохранительных органов не обнаружили опасности.

Источник ТАСС в экстренных службах также сообщил, что после получения подозрительных сообщений также эвакуируют сотрудников нескольких государственных учреждений в приграничном с Украиной регионе. Предварительно, речь идет о зданиях администрации Брянска и областного Арбитражного суда.

В понедельник, 25 апреля, в Брянской области произошел пожар на нефтебазе в Фокинском районе, также было зафиксировано возгорание еще одного резервуара с дизельным топливом на Снежетьском валу. В МЧС сообщили, что спасатели не планируют эвакуировать местных жителей из района российского региона.

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Анастасия Шейкина
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