Алджамейн Стерлинг заявил о готовности подраться с бывшим чемпионом UFC Генри Сехудо

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг заявил о готовности подраться с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо. Об этом он рассказал в Twitter.

«Если он хочет потерять свой статус чемпиона, я с радостью понижу его в должности», — написал Стерлинг. Он попросил Сехудо сообщить, когда будет серьезно настроен на поединок.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт отреагировал на желание Сехудо возобновить карьеру ради титульного поединка. По мнению президента промоушена, боец должен доказать, что он заслуживает шанса подраться за пояс. «Сехудо думает, что можно вернуться и сразу получить бой за титул? Это глупый разговор», — заявил он.

Последний бой Стерлинг провел против россиянина Петра Яна 10 апреля. Американец одержал победу раздельным решением судей и удержал пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Сехудо — олимпийский чемпион по вольной борьбе. Боец выигрывал титулы чемпиона UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Последний поединок он провел в мае 2020-го, после чего объявил о завершении карьеры.