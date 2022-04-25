В сети появились новые кадры пожаров на нефтебазах в Брянске

В сети появились новые кадры пожаров на нефтебазах в Брянске. Их публикует «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

На кадрах, снятых в утреннее время, видно, что в российском регионе горят два объекта. Из них валит черный дым.

О пожаре на нефтебазе в Фокинском районе Брянска стало известно в понедельник, 25 апреля. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. До пожара очевидцы слышали взрывы, пишет Mash. По данным МЧС, в результате никто не пострадал, эвакуация жителей из района российского региона не планируется.

Источник «Интерфакса» также сообщил о возгорании еще одного резервуара с дизельным топливом объемом в 10 тысяч кубических метров на Снежетьском валу. Он уточнил, что пожар произошел на территории нефтяного комплекса.