Уилл Смит поехал в Индию ради встречи с Садхгуру

Актер Уилл Смит отправился в Индию после скандала на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит поехал в Индию ради встречи с йогином Джагги Васудевом, также известным как Садхгуру. Об этом сообщает Indiatimes.com

Отмечается, что артист отправился в Мумбаи после скандала на церемонии вручения премии «Оскар». Папарацци сняли его в аэропорту, актер улыбался и махал рукой. Он пока не рассказывал о целях своей поездки и о том, как долго планирует находиться в Индии.

В ночь с 27 на 28 марта Уилл Смит удостоился награды за лучшую мужскую роль на 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Во время мероприятия ведущий Крис Рок неудачно пошутил про супругу артиста Джаду Пинкетт-Смит. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» жены Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После инцидента Американская киноакадемия запретила артисту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар». Сам актер на фоне скандала покинул Академию кинематографических искусств и наук США.