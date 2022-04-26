Гимнаст-чемпион рассказал об отношении к россиянам в Италии

Гимнаст Далалоян рассказал, что на турнире в Италии спортсмены говорили о России с любовью

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал об отношении к россиянам на турнире в Италии. Его слова приводит ТАСС.

«Организация соревнований достойная, отношение остальных спортсменов ко мне как российскому спортсмену было очень хорошим. Все очень дружелюбны, многие говорят о России с любовью и трепетом, поэтому я не испытывал никакого негатива», — заявил он. Далалоян также сказал, что выступал в Неаполе на четырех снарядах с не очень сложными комбинациями и прошел все без падений. Он подчеркнул, что от турнира у него остались отличные впечатления.

Далалоян выступал в составе клуба Gymnastic Romagna Team. Команда заняла второе место и пробилась в финал турнира, который состоится с 21 по 22 мая.

Ранее стало известно, что российские гимнасты захотели сменить немецкие клубы на итальянские. Немецкие клубы приняли решение расторгнуть контракты с российскими атлетами из-за тяжелой политической ситуации. «Как минимум в ближайшем полугодии мы в бундеслиге точно не выступим», — пояснил Далалоян, входивший также в команду Schwabisch Gmund-Wetzgau. Всего за немецкие клубы выступали шесть россиян.

4 марта Международная федерация гимнастики отстранила российских спортсменов от международных турниров под эгидой организации. Также до соревнований не допускаются судьи и официальные лица из России.