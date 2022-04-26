Ветеринар развеял миф о виляющих хвостом собаках

Ветеринар Скотт Миллер объяснил, что собаки виляют хвостом из-за стресса и разочарования

Ветеринар Скотт Миллер развеял популярный миф, согласно которому виляющая хвостом собака находится в хорошем расположении духа и радостном настроении. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам специалиста, собаки могут вилять хвостом в результате стресса, возбуждения, чрезмерной стимуляции и даже разочарования. Он посоветовал принимать во внимание весь язык тела питомца. Кроме того, эмоции собаки выдает скорость, с которой она виляет хвостом, объясняет Миллер.

«Если хвост виляет из стороны в сторону, но пес кажется напряженным и пристально смотрит в глаза, то это может указывать на чрезмерно возбужденную или расстроенную собаку, которую лучше оставить в покое», — утверждает он.

Ветеринар добавил, что медленное виляние хвостом может указывать на собаку, которая спокойно оценивает ситуацию, и ей нужно дать время и пространство для этого.

«Виляние на 360 градусов в стиле вертолета в расслабленной позиции — верный признак дружелюбия и означает, что собака настроена к позитивному взаимодействию с вами или вашем питомцем», — заключил он.

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