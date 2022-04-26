Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров пообещал награду в миллион долларов за координаты экстремистов

Глава Чечни Кадыров пообещал награду в $1 млн за координаты батальонов Дудаева и Мансура

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наградить миллионом долларов того, кто укажет точные координаты батальонов экстремистов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура. Соответствующее аудиосообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы должны их уничтожить: либо они встанут на колени и попросят прощение у чеченского народа и всех мусульман, либо головы на отсек», — заявил Кадыров.

Он добавил, что спецоперация России по освобождению Украины от нацистов идет по плану.

Ранее Кадыров сообщил об отправке из республики еще одного отряда добровольцев для участия в военной спецоперации России на Украине. Он отметил, что сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации. Глава Чечни подчеркнул, что каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британия ввела новые ограничения на экспорт в Россию
Бывший советник Меркель заявил о безумии Германии из-за Украины
Прибалтика стала покупать еще больше российской электроэнергии
Названы увеличивающие риск импотенции продукты
Лавров рассказал о совете США и Британии Зеленскому
Кадыров пообещал награду в миллион долларов за координаты экстремистов
Самый опасный медведь в мире растерзал мужчину на глазах у его дочери
В России предложили объявить амнистию для нарушителей ПДД
Известный блогер назвал главный минус Москвы
Украинская модель с аномально большими щеками показала лицо после новой пластики
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.