Кадыров пообещал награду в миллион долларов за координаты экстремистов

Глава Чечни Кадыров пообещал награду в $1 млн за координаты батальонов Дудаева и Мансура

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наградить миллионом долларов того, кто укажет точные координаты батальонов экстремистов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура. Соответствующее аудиосообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«Мы должны их уничтожить: либо они встанут на колени и попросят прощение у чеченского народа и всех мусульман, либо головы на отсек», — заявил Кадыров.

Он добавил, что спецоперация России по освобождению Украины от нацистов идет по плану.

Ранее Кадыров сообщил об отправке из республики еще одного отряда добровольцев для участия в военной спецоперации России на Украине. Он отметил, что сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации. Глава Чечни подчеркнул, что каждый из добровольцев прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе.