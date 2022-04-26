Российский фондовый рынок закрылся ростом

Торги на Мосбирже 26 апреля закрылись ростом основных фондовых индексов

Торги на российском фондовом рынке во вторник, 26 апреля, закрылись ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. К вечеру индекс Мосбиржи прибавил 6,05 процента, а РТС вырос на 6,24 процента.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи снизился на 56,01 копейки и составил 72,76 рубля. Курс евро снизился на 73,44 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 76,67 рубля.

Цены на газ в Европе резко подскакивали на фона появившейся информации об остановке российских поставок в Польшу, и на момент публикации материала близки к 1095 долларам за тысячу кубометров, растут более чем на шесть процентов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence предсказали, что на восстановление российской экономики потребуется 10 лет. По их прогнозам, падение уровня ВВП в этом году в России составит 11,1 процента. В 2024 году эксперты ожидают рост показателя на 1,6 процента, а к 2026 году — на 1,9 процента. В то же время инфляция в этом году составит 17,8 процента, в 2023 году — 10 процентов, в 2024 году — 7,5 процента, а в 2026 году — уже 4,6 процента.

В рамках борьбы с последствиями санкций в Совбезе рассказали о готовящейся трансформации экономики. По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, прорабатывается создание финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям. На замечание, что подобные идеи, по оценке ряда экспертов, идут вразрез с выводами экономической теории, секретарь Совбеза ответил так: «Они идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики».