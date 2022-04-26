Разговор генсека ООН и Путина продлился около часа

Генсек ООН Гутерриш проговорил с президентом Путиным в формате тет-а-тет около часа

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Их беседа продлилась около часа, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя генсека Фархана Хака.

По его словам, встреча проходила в Кремле на протяжение часа. За это время политики поговорили в формате тет-а-тет и с участием делегаций, уточнил Хак.

На встрече президент России заверил генсека ООН, что Москва как страна-основоположница ООН и постоянный член Совбеза всегда поддерживала организацию, так как считала ее универсальной структурой. Россия также считает, что основным правилом является Устав ООН.

О том, что генсек ООН встретился с российским президентом, стало известно ранее во вторник, 26 апреля. О намерении политиков провести переговоры в Кремле до этого сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также говорил, что генсек ООН приедет в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях.