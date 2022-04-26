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Спорт

Выступающий за Францию олимпийский чемпион назвал особенность россиян

Волейболист сборной Франции Гребенников заявил, что русские закрыты при первой встрече
Евгений Гребенников

Евгений Гребенников. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Выступающий за сборную Франции олимпийский чемпион по волейболу Евгений Гребенников назвал особенность россиян. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Русские люди закрыты при первой встрече, а затем при общении открываются: больше улыбаются, разговаривают с удовольствием. Это русский стиль, я его знаю», — заявил спортсмен. Он обратил внимание на то, что не каждый человек в России здоровается в ответ, и отметил, что закрытость россиян ему не мешает.

Гребенников родился и вырос во Франции. Он выступает за национальную команду страны, вместе с которой он побеждал на Играх в Токио, а также дважды выигрывал Мировую лигу. На клубном уровне волейболист играет за петербургский «Зенит».

13 ноября прошлого года бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю объяснил нежелание россиян платить за трансляции особенностями менталитета. По его мнению, российский характер заточен на халяву.

Анастасия Борисова
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