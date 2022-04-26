Путин обсудит с законодателями вопрос о прямых выборах губернаторов

РБК: Путин 27 апреля обсудит с законодателями вопрос об отмене прямых выборов губернаторов

В среду, 27 апреля, президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, где могут обсудить вопрос о том, в каком формате должны проходить в этом году выборы в Единый день голосования. Об этом во вторник, 26 апреля, пишет РБК со ссылкой на источники.

Как рассказали знакомые с обсуждением собеседники издания, глава государства в ходе мероприятия может высказать свое мнение относительно отмены прямых выборов губернаторов. По их словам, есть вероятность, что регионы смогут перейти на выборы через заксобрания. Еще один из источников допустил, что губернаторам предложат решать вопрос о формате выборов на свое усмотрение.

В марте «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в ряде регионов России в сентябре 2022 года. По данным издания, окончательное решение еще не принято, но инициатива исходит от самих глав регионов.

Комментируя эту информацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время никаких решений об отмене губернаторских выборов в 2022 году не принималось. Кроме того, актуального обсуждения на этот счет не ведется, подчеркивал он.

В декабре 2021 года глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что система выборов глав муниципальных образований в стране может быть пересмотрена после принятия федерального закона о развитии местного самоуправления. На брифинге по результатам заседания он допустил возвращение прямых выборов мэров в крупных городах России.

