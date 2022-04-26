Минфин США продлил сроки завершения сделок с российской «Группой ГАЗ»

Минфин США продлил сроки завершения операций с российской «Группой ГАЗ» до 25 мая

Министерство финансов США продлило сроки завершения финансовых операций с российским автомобилестроительным холдингом «Группа ГАЗ» и связанных с ним предприятий до 25 мая. Об этом говорится в опубликованной ведомством лицензии, передает ТАСС.

Согласно документу, «все транзакции и операции, необходимые для сворачивания финансовых сделок с "Группой ГАЗ", а также любым предприятием, в котором (холдинг) напрямую или опосредованно владеет долей в 50 процентов или более, разрешаются до 12.01 по североамериканскому восточному времени (07.00 мск) 25 мая 2022 года».

Ранее республиканцы в Конгрессе США внесли законопроект, предлагающий ввести санкции против всех госпредприятий России, включая компанию «Газпром». «Инициатива лишит подконтрольные или принадлежащие Москве компании доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют военные усилия президента России», — пояснил сенатор-республиканец Марко Рубио.

8 марта США отказались от импорта российской нефти и других энергоносителей на фоне кризиса на Украине. Параллельно о намерении в будущем полностью отказаться от поставок топлива из России объявила Европа. Стороны создали совместную рабочую группу по сокращению зависимости от российского импорта.