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Погба покинет «Манчестер Юнайтед»

The Mirror: французский полузащитник Поль Погба покинет «Манчестер Юнайтед» летом

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Французский полузащитник Поль Погба покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Mirror.

Главный тренер МЮ Ральф Рангник подтвердил, что Погба выбыл до конца сезона из-за травмы и не намерен продлевать контракт с командой. По информации источника, футболист уже сообщил партнерам по клубу о своем уходе. Также Погба вышел из командного чата в WhatsApp.

19 апреля стало известно, что Погба близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». 29-летний хавбек согласовал подписание четырехлетнего контракта с французской командой. Летом он сможет присоединиться к парижанам на правах свободного агента.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Погба провел 20 матчей и отметился одним голом. Его соглашение с «Манчестер Юнайтед» истечет 30 июня 2022 года. Француз начал выступать за английскую команду в 2016 году.

Дарья Коршунова
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