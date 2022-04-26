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В Приднестровье обвинили Киев в попытке втянуть Молдавию в конфликт

В Приднестровье заявили о попытках Киева втянуть Молдавию в конфликт

Фото: Caro / Bastian / Legion-media.ru

Киев пытается втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт. В этом украинские власти обвинил источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), передает ТАСС во вторник, 26 апреля.

«Очевидно, что Киев своими действиями стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт, разгоревшийся на Украине по его вине», — заявил собеседник агентства.

По его словам, украинские власти провоцируют распространение конфликта на территорию ПМР.

За последние два дня на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. Так, 25 апреля, неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе. Вскоре после этого взрывы произошли близ воинской части в Парканах.

На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

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Варвара Кошечкина
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