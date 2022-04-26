Американский ветеран осудил США за отказ отметить годовщину встречи на Эльбе

Американский ветеран Кон назвал отказ США отметить годовщину встречи на Эльбе позором

Американский ветеран Фрэнк Кон осудил США за отказ отметить годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе в 1945 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это вызывает сожаление. Он назвал решение Вашингтона позором. Кон напомнил, что США и СССР «были друзьями и союзниками во Второй мировой войне».

Ветеран назвал ситуацию на Украине «жестоким и ярким напоминанием» того, что случилось во Второй мировой войне. По его словам, это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты и Россия теперь находятся по разные стороны конфликта. Он считает, что этого никогда не должно было произойти.

«У нас так много общих целей в этом мире — борьба с коронавирусом, глобальным потеплением, укрепление мировой экономики и экономики каждой из наших стран. Почему вместо этого устраивать войну? Мне очень грустно от этого», — отметил он.

Кон понадеялся, что Россия и США не допустят дальнейшей эскалации ситуации. Он также выразил опасения, что новая холодная война может оказаться более затяжной, чем предыдущая.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон отменил проведение церемонии в память о встрече советских и американских на Эльбе в 1945 году. «Нам понятна эта реакция в силу той русофобии, которая развернута сегодня в США», — сказал он.

Встреча на Эльбе стала кульминацией союзничества между Москвой и Вашингтоном в рамках антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. В честь 50-летней годовщины этого события на Арлингтонском кладбище в США в 1995 году была установлена мемориальная плита «Дух Эльбы» с изображением советских и американских военных.

