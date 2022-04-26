Россияне бросились массово продавать один тип недвижимости

Предложение загородной недвижимости в России выросло на 82%

В России бросились массово избавляться от одного типа недвижимости — загородных домов. Об этом сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, его слова передают «Известия».

В апреле «Этажи» получили на 82 процента больше заявок на продажу загородной недвижимости, чем в марте. При этом в 2021-м апрельский показатель превышал мартовский на 24 процента. По словам Саукова, апрель 2022-го бьет рекорды по приросту количества продаваемых объектов в сегменте — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем заявок увеличился на 70 процентов. Динамика предложения впервые с начала пандемии превысила динамику спроса. Эксперт отметил, что дисбаланс дает возможность приобрести жилье на 15-20 процентов дешевле цены предложения, так как желающие срочно продать объект собственники вынуждены делать скидку.

Сауков связывает желание граждан продать загородные дома с нынешней экономической ситуацией и заинтересованностью частных лиц в загородном домостроении. «Сейчас многие частные строители стали активно реализовывать как уже завершенные проекты, так и на фоне выросшей себестоимости строительства продавать ранее приобретенные земельные участки», — пояснил он, добавив, что многие продают недвижимость ради погашения кредитов.

Ранее в агентстве элитной недвижимости Savills сообщили, что в Москве выросло предложение элитных квартир. С января по март 2022 года показатель удвоился, а с марта по апрель вырос на 19 процентов. При этом он остался ниже объема предложения во время пандемии на 14 процентов.