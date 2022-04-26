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В Госдуме оценили переговоры Путина с генсеком ООН

Депутат ГД Шхагошев назвал переговоры Путина с Гутерришем разговором о доверии на фоне лжи
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил переговоры президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Кремле. Он назвал их «разговором о доверии на фоне всеобщей лжи», передает РИА Новости.

По мнению парламентария, встреча может дать серьезные разъяснения о том, что происходит в переговорах, взаимоотношениях России и Украины, в том числе в контексте спецоперации. Депутат добавил, что сейчас наступает «час истины».

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«Если Гутерреш назовет произволом то, что происходит в Мариуполе со стороны Украины, для всех станет очевидно, что украинская сторона является тормозом», — заявил Шхагошев.

Он добавил, что Украина окажется виновной в удержании мирных жителей на территории «Азовстали», поскольку Путин четко сказал на переговорах, что гуманитарные коридоры открыты как в сторону России, так и Украины.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что понимает претензии Москвы по Украине и безопасности в Европе и считает, что это надо разрешить.

Беседа политиков продлилась около часа. О том, что генсек ООН встретился с российским президентом, стало известно ранее во вторник, 26 апреля. О намерении провести переговоры в Кремле до этого сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также указал, что генсек ООН приедет в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

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Марина Совина
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