Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» назвал свою версию гибели семьи

Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» Федор предположил, что его семья была убита в Испании

Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени Федор заявил, что его отец, подозреваемый в совершении двойного убийства, мог сам быть жертвой. Предположения о невиновности отца и свою версию гибели семьи он назвал в беседе с Daily Mail.

22-летний студент университета Федор не был на вилле в Испании во время происшествия, а провел пасхальные праздники в доме в Бордо на юго-западе Франции. Он заявил, что его отец «никогда не смог бы причинить вреда» своей жене и дочери, поэтому, считает Федор, все трое членов семьи могли быть убиты.

«Он любил мою мать и особенно Марию, мою сестру. Она была его принцессой. Он никогда бы не смог сделать ничего, что навредило бы им. Я не знаю, что произошло той ночью, но знаю, что мой отец не причинил им вреда», — заявил он и подчеркнул, что его родитель — не убийца.

Федор также рассказал, что поднял тревогу во вторник, 19 апреля, когда не смог связаться ни с кем из семьи по телефону. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов попросили его не обсуждать это дело.

Бывшего топ-менеджера российской газовой компании, его 53-летнюю жену Наталью и 15-летнюю дочь Марию нашли мертвыми 21 апреля в их доме в испанском городе Льорет-де-Мар. Сообщалось, что Протосеня владел состоянием в 400 миллионов евро и обычно проживал во Франции, а в Испанию приехал на пасхальные праздники.

Основной версией гибели Протосени, найденного мертвым в Испании, является самоубийство. Отмечалось, что все признаки указывают на суицид, однако власти страны ждут результатов вскрытия. Местные СМИ также сообщали, что, по одной из версий, Протосеня зарезал жену и дочь, когда те спали, а затем покончил с собой. Полиция Женералитета Каталонии не исключает, что Протосеня мог убить свою жену и дочь на почве ненависти к женщинам.