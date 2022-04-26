Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог перечислил популярные у россиян «суперпродукты»

Диетолог Соломатина назвала гречку, свеклу и квашеную капусту суперпродуктами

Фото: Pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые россияне употребляют чаще, чем в других странах. К ним она отнесла гречу, свеклу и квашеную капусту. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, какую пользу несет регулярное употребление этих «суперпродуктов».

Популярные продукты

Люди в России отдают предпочтение простым продуктам, часто корнеплодам и крупам. Также россияне любят соленья и продукты консервации.

«У нас квасят капусту. Едят свеклу. Все сейчас скупили гречку интуитивно. Гречка — это вообще наша национальная крупа. Между прочим мы первые в мире по ее потреблению», — рассказала врач-диетолог.

Именно гречку, квашеную капусту и свеклу Соломатина назвала суперпродуктами. Они являются мощными источниками витаминов и других веществ, помогающих иммунитету, поддерживающих нормальный функционал организма и предотвращающих развитие различных тяжелых заболеваний

Капуста для здоровой психики

«Капуста квашеная — это ферментированный продукт, который содержит целый комплекс полезных веществ. Во-первых, это богатейший источник витамина C. В квашеной капусте его значительно больше, чем в цитрусовых, и много больше, чем в свежей. Во-вторых, квашеная капуста — источник лактобактерий. Так как это ферментированный продукт, это настоящий кладезь для восстановления кишечной микрофлоры. Плюс в ней содержится клетчатка, которая служит кормом для микрофлоры», — рассказала Соломатина.

Материалы по теме:
Из жизни травоядных Семь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
Из жизни травоядныхСемь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
10 марта 2016
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Она подчеркнула, что хорошо работающий микробиом — это залог не только крепкой иммунной системы, но и психического здоровья.

Сейчас есть вполне серьезные исследования о том, что ряд психических и даже психиатрических заболеваний связаны с состоянием нашего кишечника. Нам только кажется, что это мы своим усилием волевым что-то выполняем, а это наша микрофлора управляет нами и нашим поведением

Елена Соломатинаврач-диетолог

Также в квашеной капусте содержится янтарная кислота — природный энергетик. «Она обеспечивает активность наших митохондрий, а митохондрии — это электростанции наших клеток. Ее выписывают для поддержания сердечно-сосудистой системы», — добавила она.

Кроме этого, регулярное потребление квашеной капусты защитит от набора лишнего веса и развития сахарного диабета.

В квашеной капусте содержится тартроновая кислота, которая препятствует переходу углеводов в жир. То есть получается профилактика сахарного диабета, который сейчас является бичом нашего времени, и набора лишнего веса

Елена Соломатинаврач-диетолог

Лучшая альтернатива мясу

Следующий «суперпродукт», названный диетологом — это гречка. Эта крупа в обилии содержит магний, рассказала Соломатина. «Магний понижает давление, обеспечивает очень много реакций в организме, в частности дает нервное расслабление и некое спокойствие», — указала она. Также магний необходим для крепости костей, добавила врач, поскольку он участвует в процессе усвоения кальция.

Соломатина назвала гречку лучшей альтернативой мясу. У этой крупы осень сбалансированный аминокислотный состав, а также очень низкий гликемический индекс, что позволяет ей быть полезной и препятствовать набору лишнего веса и появлению диабета.

Свекла против старения

Следующий «суперпродукт» — свекла. «Свекла это антиоксидант, который препятствует старению. Она содержит батеин и бетадин — компоненты, которые препятствуют атеросклерозу и повышению артериального давления, а сейчас смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям на первом месте в мире», — поделилась диетолог.

Также свекла содержит нитраты. Они провоцируют выброс азота, который в свою очередь расслабляет эндотелий и тем самым понижает давление и улучшает кровообращение, рассказала врач.

И еще она очень не дорогая. Даже свекольная ботва —богатейший источник волокон, растворимых и не растворимых, и альтернатива дорогущему мангольду

Елена Соломатинаврач-диетолог

Ранее нутрициолог Ната Гончар назвала россиянам опасные для здоровья несезонные ягоды, фрукты и овощи. Эксперт отметила, что купленные весной плоды не принесут ожидаемой пользы, да и вкус у них не самый лучший. Гончар обратила внимание на то, что многие несезонные фрукты обрабатывают нитратами для ускорения созревания. Эти вещества, отметила эксперт, попадая в организм, вызывают аллергию и даже отравления. Также, по ее словам, нитраты могут нарушить работу щитовидной железы и желудка. Врач пояснила, что чаще всего химикатами обрабатывают яблоки, клубнику и виноград. Из овощей и зелени, предупреждает врач, чаще всего обработке подвергают сельдерей, шпинат, болгарский перец и огурцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
В Приднестровье прогремели новые взрывы
Внук Аллы Пугачевой восхитился московскими уличными музыкантами
Назначен новый глава Фонда медицинского страхования
Словакия запросила у ЕС компенсацию за переданное Украине оружие и технику
Внук Пугачевой рассказал о сумасшедших в Нью-Йорке
Медведев прокомментировал покупку Twitter Илоном Маском
Пушилин заявил о желании украинских военных эвакуироваться в Турцию
Фигурантов дела о хищениях на Северном флоте перевели из СИЗО под домашний арест
Филипп Киркоров рассказал о своей мечте
Мальчик не почувствовал боль и три дня ходил со сломанной ногой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.