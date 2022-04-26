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Лавров высказался о важности права вето в Совбезе ООН

Глава МИД России Лавров заявил, что право вето в Совбезе ООН никуда не денется

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Право вето является одной из несущих опор Совбеза ООН, оно никуда не денется, однако у органа есть очевидные дефекты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Цитату приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается резолюции [о праве вето постоянных членов Совета Безопасности], которая внесена в Генеральную Ассамблею [ООН], она (и это четко оговорено) — не имеет отношения и не будет влиять хоть каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы Совета Безопасности. Право вето никуда не денется, я вам могу это ответственно подтвердить», — высказался министр о важности механизма принятия решений.

Также министр назвал главный дефект Совбеза ООН. «Мы не раз говорили, что Совет Безопасности должен избавиться от своего главного дефекта — засилья одной группы стран. Из 15 мест 6 принадлежат западным странам и их союзникам», — резюмировал Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что США и другие западные страны пытаются обесценить право вето в Совете Безопасности ООН путем передачи его прерогатив СБ ООН в Генеральную Ассамблею, «где путем выкручивания рук, шантажа, угроз, вплоть до угроз, которые касаются мест хранения банковских счетов делегаций, мест обучения их детей, (...) они получают вымученное, насильственно достигнутое большинство».

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Дмитрий Сотак
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