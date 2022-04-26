Украинского боксера Александра Усика лишили звания «Почетный житель Симферополя»

Украинского боксера Александра Усика лишили звания «Почетный житель Симферополя». Об этом сообщает РИА Новости.

Решение было принято городским советом. Отмечается, что причиной стали действия Усика, направленные на дискредитацию России.

Всего власти Крыма лишили государственных наград республики семь человек. Помимо Усика, в списке оказались бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, певица Злата Огневич и экс-премьер Крыма Сергей Куницын.

Усик — уроженец Симферополя. Он был представлен к званию в 2012 году «за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте». Спортсмен удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее украинского тренера петербургского «Зенита» Анатолия Тимощука лишили звания «Почетный гражданин Луцка». Причиной стало то, что он не высказался о спецоперации на Украине и не прекратил сотрудничество с российским клубом.