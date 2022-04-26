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В Госсовете Крыма объяснили лишение Усика звания «Почетный житель Симферополя»

В Госсовете Крыма назвали лишение Усика звания «Почетный житель Симферополя» справедливым

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс объяснил, почему украинского боксера Александра Усика лишили звания «Почетный житель Симферополя». Его слова приводит «Крым 24».

Фикс назвал решение справедливым. «Эти звания и награды даются за верность и преданность своей земле, за то, что ты честно выполняешь свой долг», — заявил он. Парламентарий подчеркнул, что подобные решения принимаются взвешенно.

Ранее 26 апреля городской совет Симферополя объявил о том, Усик лишен звания «Почетный житель города». Отмечается, что причиной стали действия боксера, направленные на дискредитацию России.

Усик — уроженец Симферополя. Он был представлен к званию в 2012 году «за значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта, спортивное мастерство, достижение высоких результатов в спорте». Спортсмен удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Андрей Стрельцов
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