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Россиянам назвали верный способ потолстеть

Эндокринолог Павлова назвала фрукты секретом набора веса для худых

Фото: Unsplash

Эндокринолог Зухра Павлова в личном блоге назвала худым россиянам верный способ потолстеть. В своем Telegram-канале медик призвала желающих набрать массу людей есть фрукты.

Павлова отметила, что перед набором веса необходимо убедиться, нет ли у человека паразитов или серьезных заболеваний. Первых, по ее словам, необходимо изгнать из организма, недуги — вылечить.

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Эндокринолог добавила, что похудеть поможет нехитрый секрет. «Фрукты — это ваши лучшие друзья. Природа так устроила, что содержащаяся в них фруктоза вызывает голод и работает как сигнал к накоплению жира. Это касается абсолютно всех людей, не только худых», — акцентировала внимание Павлова.

Врач объяснила, что тем, кто не хочет копить жир, фрукты можно есть только после еды, когда организм получил сигналы сытости.

Эндокринолог также посоветовала худым людям есть богатую белком пищу и заниматься спортом. По ее словам, одного жира недостаточно, чтобы поправиться. «Надо накопить мышечную массу, чтобы таскать все эти новоприобретенные килограммы. А она достигается только хорошим белковым питанием и упражнениями, которые развивают мышцы», — резюмировала эксперт.

Ранее женщина поделилась секретом похудения на 23 килограмма за несколько месяцев. Справиться с лишним весом ей помог подсчет калорий и ежедневные прогулки длиной 20 тысяч шагов.

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Вера Владзиевская
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