Диетолог дала антисоветы по похудению к лету

Диетолог Игнатикова посоветовала избегать строгой диеты при похудении к лету

Похудеть к лету без вреда для здоровья можно всего на несколько килограммов. При этом надо соблюдать баланс между питанием и физическими нагрузками. Главными антисоветами по избавлению от лишнего веса в разговоре с «Лентой.ру» поделилась врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Не переборщить

Самый эффективный способ сбросить килограммы — это соблюдать дефицит между потребляемыми и потраченными калориями. При этом важно избегать фанатизма, предупреждает диетолог.

Первый антисовет — садиться на строгую голодную диету с резко выраженным ограничением калорийности. Для женщин это меньше 1000 килокалорий, для мужчин — меньше 1200. Все эти резкие ограничения возможны только под наблюдением врача-диетолога или гастроэнтеролога Елена Игнатикова диетолог

По словам специалиста, необходимо включить в меню больше овощей и фруктов, ассортимент которых в летний сезон становится намного шире. Зачастую рацион обычного человека ограничен продуктами растительного происхождения, утверждает Игнатикова.

Занятия спортом также должны проходить под наблюдением квалифицированного тренера, напоминает врач.

«Второй совет — не надо себя доводить до измождения тренировками. Избыточная физическая нагрузка в условиях ограниченного рациона питания чаще всего приводит к тому, что специалисты называют термином "перетренированность". В этом случае происходит истощение уровня запасов сахара, который находится у нас в мышцах, он называется гликоген», — сказала она.

За счет дефицита гликогена у людей пропадает желание к дальнейшему занятию спортом. Это даже не лень, а физиологический фактор, который приводит к тому, что человек перестает тренироваться и поддерживать свою физическую активность Елена Игнатикова диетолог

Быстро — не значит хорошо

Худеть больше чем на несколько килограммов в месяц бессмысленно и даже опасно для здоровья, утверждает диетолог.

«За три месяца без вреда для здоровья можно сбросить 5-10 процентов от первоначальной массы тела. Хорошим движением массы тела считается потеря примерно двух килограммов в месяц. Человек с ожирением может и больше потерять — 5-7 килограммов», — сказала она.

В среднем потеря 2-3 килограммов в месяц — это очень хороший результат, который не навредит организму и не приведет к интоксикации. Жировая ткань — это жирные кислоты, которые могут окисляться и приводить к нежелательным метаболическим явлениям Елена Игнатикова диетолог

Если нарушать все вышеперечисленное, то долго соблюдать диету и заниматься спортом будет с каждым днем сложнее, а полученный результат окажется кратковременным. После отмены ограничений и возвращения к прежнему образу жизни вес снова вернется, причем в большем количестве. Чтобы избежать этого, лучше обратиться к квалифицированному специалисту, считает Игнатикова.

Ранее диетолог Нурия Дианова назвала мясо и овощи лучшим сочетанием продуктов при похудении.