В Кремле высказались об участии ООН и Красного Креста в эвакуации с «Азовстали»

Песков заявил о проработке участия ООН и Красного Креста в эвакуации с «Азовстали»

Вопрос об участии специалистов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации людей с завода «Азовсталь» на Украине будет дальше прорабатываться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 27 апреля, передает ТАСС.

Ранее 26 апреля президент России Владимир Путин во время беседы с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем одобрил участие международных организаций в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».

