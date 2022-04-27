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В Кремле высказались об участии ООН и Красного Креста в эвакуации с «Азовстали»

Песков заявил о проработке участия ООН и Красного Креста в эвакуации с «Азовстали»

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вопрос об участии специалистов ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации людей с завода «Азовсталь» на Украине будет дальше прорабатываться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 27 апреля, передает ТАСС.

Ранее 26 апреля президент России Владимир Путин во время беседы с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем одобрил участие международных организаций в эвакуации мирных жителей с «Азовстали».

Варвара Кошечкина
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