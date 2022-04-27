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Анонсирован сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза

Компания Warner Bros. анонсировала сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза

Кадр: фильм «Бэтмен»

Компания Warner Bros. во время конференции CinemaCon анонсировала сиквел «Бэтмена» Мэтта Ривза. Об этом сообщает Variety.

Главную роль вновь исполнит актер Роберт Паттинсон. Ривз заявил, что готов стать режиссером новой картины и написать к ней сценарий, однако не привел никаких других подробностей грядущего проекта. Сроки создания ленты и дата премьеры пока не уточняются.

15 марта стало известно, что «Бэтмен» собрал более 460 миллионов долларов в мировом прокате. В США проект вышел на второе место по сборам за время пандемии и уступил место лишь картине «Человек-паук: Нет пути домой», который заработал в стране около 800 миллионов долларов.

Компания Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры из-за ситуации вокруг Украины. «В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма "Бэтмен" в России», — говорилось в заявлении компании.

28 декабря вышел трейлер к картине. Помимо Роберта Паттинсона, который сыграл главную роль, в актерский состав картины также вошли Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт.

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Марина Погосян
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