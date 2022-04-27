Выявлен полезный для здоровья паразит

Cellular and Molecular Life Sciences: выявлен полезный для здоровья и иммунитета паразит

Специалисты из сингапурской Медицинской школы Юн Лу Линь (NUS Medicine) выявили, что распространенный паразит Blastocystis subtype, живущий в желудочно-кишечном тракте человека, способен быть полезным для здоровья и иммунитета человека. Выводы исследования опубликованы в журнале Cellular and Molecular Life Sciences.

В ходе серии экспериментов ученые изучили Blastocystis subtype. Оказалось, что паразит стабилизировал бактериальную экосистему в кишечнике лабораторных моделей и способствовал более быстрому выздоровлению от воспаления. Такой эффект обеспечивает способность паразита увеличивать количество бактерий, которые производят полезные молекулы, а также способствовать росту иммунных клеток, ослабляющих воспалительные процессы в организме.

Однако ученые отметили, что не все подтипы Blastocystis ведут себя одинаково и могут быть полезны для здоровья. В дальнейшем ученые планируют более подробно изучить воздействие на организм всех существующих видов этого паразита.

В ноябре 2022 года китайские ученые из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита Toxoplasma gondii, который может помочь в лечении злокачественных опухолей.