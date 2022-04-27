Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Выявлен полезный для здоровья паразит

Cellular and Molecular Life Sciences: выявлен полезный для здоровья и иммунитета паразит

Фото: Shutterstock

Специалисты из сингапурской Медицинской школы Юн Лу Линь (NUS Medicine) выявили, что распространенный паразит Blastocystis subtype, живущий в желудочно-кишечном тракте человека, способен быть полезным для здоровья и иммунитета человека. Выводы исследования опубликованы в журнале Cellular and Molecular Life Sciences.

В ходе серии экспериментов ученые изучили Blastocystis subtype. Оказалось, что паразит стабилизировал бактериальную экосистему в кишечнике лабораторных моделей и способствовал более быстрому выздоровлению от воспаления. Такой эффект обеспечивает способность паразита увеличивать количество бактерий, которые производят полезные молекулы, а также способствовать росту иммунных клеток, ослабляющих воспалительные процессы в организме.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Однако ученые отметили, что не все подтипы Blastocystis ведут себя одинаково и могут быть полезны для здоровья. В дальнейшем ученые планируют более подробно изучить воздействие на организм всех существующих видов этого паразита.

В ноябре 2022 года китайские ученые из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси обнаружили паразита Toxoplasma gondii, который может помочь в лечении злокачественных опухолей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Россия обменяла студента из Техаса на осужденного в США летчика Ярошенко
Названы районы с самым дешевым жильем в Москве
Одного из пропавших в Дагестане детей нашли мертвым
Психологи дали советы родителям по общению с впервые влюбившимся ребенком
Власти Приднестровья заявили о попавших на видео исполнителях терактов
Адвокат заявила о новациях в области цифрового права
«Ювентусу», «Реалу» и «Барселоне» пригрозили исключением из Лиги чемпионов
Россиян обезопасят от оскорблений в сети
Пленные украинские военные решили стать гражданами ДНР
Заключен под стражу третий фигурант дела о покушении на Соловьева
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.