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Россияне вышли на охоту за квартирами уезжающих за границу

Россияне бросились скупать с дисконтами квартиры уезжающих за границу сограждан

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В марте 2022 года спрос на покупку недвижимости с инвестиционными целями в России оказался почти в полтора раза выше, чем в марте прошлого года. Россияне вышли на охоту, в частности, за квартирами уезжающих за границу сограждан, говорится в материалах агентства Garnet, предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают специалисты, в настоящее время инвесторы бросились искать интересные предложения, которые появляются на рынке из-за сложившейся геополитической ситуации. «Профессионалы рынка мониторят предложения со значительным дисконтом от продавцов, которые вынуждены по разным причинам продавать свою недвижимость из-за долговых обязательств или из-за желания уехать», — указывают в Garnet.

По словам экспертов, из-за «событий, начавшихся в феврале», многие забрали деньги из банков и из домашних копилок, предпочтя направить их на покупку квадратных метров. «Это связано с тем, что именно недвижимость является, пожалуй, самым безопасным инструментом для сохранения средств», — констатируют специалисты.

При этом говорить о высокой доходности инвестиций в недвижимость сейчас не приходится, подчеркивают они. «Уже сегодня мы видим спад спроса на жилье. На первичном рынке продажи снизились на 40 процентов в марте. В целом можно говорить, что дно еще не пройдено, и нам только предстоит его нащупать», — заключают эксперты.

Они рекомендуют инвесторам обратить внимание на рекреационные проекты, отели, санатории, глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе). Перспективность вложений в эти виды недвижимости объясняется большим потенциалом развития внутреннего туризма и сильно снизившейся доступностью отдыха в других странах.

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Нина Ташевская
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