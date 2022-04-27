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Володин ответил на возбуждение против него и депутатов Госдумы дела на Украине

Володин о возбуждении против него дела на Украине: граждан надо спасать от генпрокурора

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на возбуждение Генпрокуратурой Украины уголовного дела против него и еще 418 депутатов нижней палаты парламента. В своем Telegram-канале он заявил, что граждан Украины нужно спасать от такого генпрокурора.

Володин поинтересовался, почему генерального прокурора не интересовали потеря Украиной суверенитета, захват власти нацистами, а также расстрелы мирных граждан на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Беззаконие творится на Украине при попустительстве такого генпрокурора, предавшего народ и интересы своей страны», — добавил спикер Госдумы, отметив, что Россия сделает все, чтобы Украина стала мирным, свободным и суверенным государством.

Также он призвал правоохранительные органы России проанализировать решение украинского генпрокурора в отношении депутатов Государственной Думы, а также привлечь его к ответственности.

27 апреля Генпрокуратура Украины возбудила дело против Вячеслава Володина и 418 депутатов, которые попросили президента России Владимира Путина в феврале 2022 года признать ДНР и ЛНР. Уточняется, что уголовное дело расследуется по статье о покушении на территориальную целостность.

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Никита Абрамов
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