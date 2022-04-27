Врачи назвали способ остановить выпадение волос

Bustle: врачи назвали микронидлинг эффективным способом в борьбе с выпадением волос

Врачи, специализирующиеся на пластической хирургии, назвали способ остановить выпадение волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle.

Речь идет о микронидлинге — процедуре, направленной на усиление роста волос, укрепление волосяных фолликулов и насыщение кожи головы полезными веществами и витаминами. В данной методике используется специальный аппарат с множеством микроигл, наполненных медицинским препаратом, которые вводятся в кожу головы пациента, создавая тем самым микропроколы.

«Микронидлинг помогает сделает волосы густыми, сильными и длинными. Процедура особенно полезна для людей, страдающих алопецией (патологическое частичное или полное выпадение волос — ред. «Ленты ру»)», — рассказал генеральный директор клиники по пересадке волос Eternal Hair & Esthetics в Нью-Джерси Абэ Айеш.

Однако доктор медицинских наук и основатель клиники пластической хирургии DeRosa Center Plastic Surgery & Med Spa Джейми ДеРоса отметил, что данная процедура поможет лишь в том случае, если в обрабатываемой зоне все еще есть волосяные фолликулы. «"Плохими" кандидатами для микронидлинга считаются полностью лысые люди. В их случае лучший вариант — это пересадка волос», — пояснил эксперт.

В заключение специалисты обратили внимание читателей, что сеанс микронидлинга должен проводить только медицинский работник. По словам врачей, побочные эффекты, такие как покраснение кожи, небольшие синяки, отеки и боль, проходят через 3-4 дня после вмешательства.

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