Парикмахер советует использовать сухой шампунь для борьбы с жирной кожей головы

Парикмахеры раскрыли простые способы избавиться от жирных волос летом. Соответствующий материал появился на сайте Glamour.

По словам креативного директора салона Butchers Salon Доминика Роуча, эффективным средством в борьбе с жирной кожей головы в жару является сухой шампунь. «Распределите шампунь равномерно на корнях, чтобы устранить излишки загрязнений. Если вы обладательница чувствительной кожи, то сначала распылите продукт на щетку и расчешите волосы. Средство также поможет создать объем и освежить прическу», — утверждает специалист.

Другие эксперты уточнили, что вопреки усиленному потоотделению в жаркое время года, не рекомендуется мыть голову чаще обычного. Кроме того, необходимо избегать нанесения кондиционера на корни волос, а также использования средств с сульфатами и силиконами. В заключение собеседники издания заявили, что полоскание волос холодной водой поможет отрегулировать выделение кожного сала.

Ранее в феврале индонезийская блогерша показала неожиданный способ избавиться от жирных волос и прославилась в сети. Пользовательница соцсети с никнеймом wahmeko разместила короткий ролик, в котором рассказала, как ей удается придать своей прическе свежий вид, когда у нее нет времени на мытье головы. Героиня материала отметила, что вместо сухого шампуня, которым обычно девушки решают данную проблему, она пользуется обычной пудрой.