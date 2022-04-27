Парикмахеры раскрыли простые способы избавиться от жирных волос летом
Парикмахеры раскрыли простые способы избавиться от жирных волос летом. Соответствующий материал появился на сайте Glamour.
По словам креативного директора салона Butchers Salon Доминика Роуча, эффективным средством в борьбе с жирной кожей головы в жару является сухой шампунь. «Распределите шампунь равномерно на корнях, чтобы устранить излишки загрязнений. Если вы обладательница чувствительной кожи, то сначала распылите продукт на щетку и расчешите волосы. Средство также поможет создать объем и освежить прическу», — утверждает специалист.
Другие эксперты уточнили, что вопреки усиленному потоотделению в жаркое время года, не рекомендуется мыть голову чаще обычного. Кроме того, необходимо избегать нанесения кондиционера на корни волос, а также использования средств с сульфатами и силиконами. В заключение собеседники издания заявили, что полоскание волос холодной водой поможет отрегулировать выделение кожного сала.
Ранее в феврале индонезийская блогерша показала неожиданный способ избавиться от жирных волос и прославилась в сети. Пользовательница соцсети с никнеймом wahmeko разместила короткий ролик, в котором рассказала, как ей удается придать своей прическе свежий вид, когда у нее нет времени на мытье головы. Героиня материала отметила, что вместо сухого шампуня, которым обычно девушки решают данную проблему, она пользуется обычной пудрой.