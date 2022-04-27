Опубликован снимок с обломками сбитого под Курском украинского беспилотника

Появилась фотография с обломками сбитого российской системой ПВО украинского беспилотника

В сети появился снимок, на котором показаны обломки сбитого российской системой противовоздушной обороны (ПВО) под Курском украинского беспилотника. Фотографию опубликовал Telegram-канал НТВ.

Уточняется, что, предположительно, обломки принадлежат беспилотному летательному аппарату (БПЛА) Bayraktar. На фотографии видно, что выведенный из строя беспилотник лежит посреди болотистой местности.

Об уничтожении летательного аппарата 27 апреля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Это второй случай за прошедшую ночь, так как ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил о перехвате украинского БПЛА.

25 апреля в Курской области был продлен режим повышенной террористической опасности. Подобные меры приняли власти Брянской и Белгородской областей. Кроме того, на севере Крыма и в двух районах Воронежской области также продлили желтый уровень опасности.