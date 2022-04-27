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Опубликован снимок с обломками сбитого под Курском украинского беспилотника

Появилась фотография с обломками сбитого российской системой ПВО украинского беспилотника

Фото: Telegram-канал «НТВ»

В сети появился снимок, на котором показаны обломки сбитого российской системой противовоздушной обороны (ПВО) под Курском украинского беспилотника. Фотографию опубликовал Telegram-канал НТВ.

Уточняется, что, предположительно, обломки принадлежат беспилотному летательному аппарату (БПЛА) Bayraktar. На фотографии видно, что выведенный из строя беспилотник лежит посреди болотистой местности.

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Об уничтожении летательного аппарата 27 апреля сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Это второй случай за прошедшую ночь, так как ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев также сообщил о перехвате украинского БПЛА.

25 апреля в Курской области был продлен режим повышенной террористической опасности. Подобные меры приняли власти Брянской и Белгородской областей. Кроме того, на севере Крыма и в двух районах Воронежской области также продлили желтый уровень опасности.

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Никита Абрамов
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