Лидеру оппозиции Мьянмы добавили еще пять лет заключения

Военная хунта в Мьянме осудила экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи еще на пять лет заключения

Бывший госсоветник Мьянмы, лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира 76-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена к пяти годам заключения по одному из нескольких возбужденным против нее дел о коррупции, сообщает сообщает Associated Press.

Су Чжи уже была приговорена судом, подконтрольным военной хунте, на четыре лишения свободы. В случае, если ее осудят по другим обвинениям, ей могут добавить более 100 лет заключения и крупный штраф.

В декабре прошлого года военное правительство сократило срок заключения Су Чжи с четырех до двух лет и разрешило отбывать наказание в ее резиденции. Представители хунты еще не раскрыли детали того, как 76-летняя экс-госсоветник будет отбывать новый тюремный срок.

Правозащитники подчеркивают, что военные сфабриковали обвинения, чтобы положить конец политической карьере лидера оппозиции. Сторона обвинения до сих пор не предоставила достаточное количество доказательств по всем обвинениям.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Cолдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.