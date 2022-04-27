Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лидеру оппозиции Мьянмы добавили еще пять лет заключения

Военная хунта в Мьянме осудила экс-госсоветника Аун Сан Су Чжи еще на пять лет заключения

Фото: Vuk Valcic / globallookpress.com

Бывший госсоветник Мьянмы, лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира 76-летняя Аун Сан Су Чжи приговорена к пяти годам заключения по одному из нескольких возбужденным против нее дел о коррупции, сообщает сообщает Associated Press.

Су Чжи уже была приговорена судом, подконтрольным военной хунте, на четыре лишения свободы. В случае, если ее осудят по другим обвинениям, ей могут добавить более 100 лет заключения и крупный штраф.

В декабре прошлого года военное правительство сократило срок заключения Су Чжи с четырех до двух лет и разрешило отбывать наказание в ее резиденции. Представители хунты еще не раскрыли детали того, как 76-летняя экс-госсоветник будет отбывать новый тюремный срок.

Материалы по теме:
Бегом в могилу Мусульмане Мьянмы сотнями умирают от голода в грязи. О них все забыли
Бегом в могилуМусульмане Мьянмы сотнями умирают от голода в грязи. О них все забыли
16 декабря 2017
«Это возвращение к темным временам» Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
«Это возвращение к темным временам»Как борец за свободу и демократию стала пособницей геноцида и довела Мьянму до военного переворота
3 февраля 2021

Правозащитники подчеркивают, что военные сфабриковали обвинения, чтобы положить конец политической карьере лидера оппозиции. Сторона обвинения до сих пор не предоставила достаточное количество доказательств по всем обвинениям.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Cолдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Захарова рассказала о козыре в рукаве Зеленского
Цены на газ в Европе взлетели после решений «Газпрома»
12-летняя шахматистка погибла во время первенства России
Минобороны показало уничтоженные укрепленные позиции ВСУ
Венгрия согласилась на требования России по оплате газа
Назван полезный для профилактики сердечных заболеваний продукт
На полицейского завели дело об убийстве водителя Mercedes в Дагестане
Появились новые подробности об устроившем стрельбу в российском детсаду
«Газпром» остановил поставки газа в Болгарию и Польшу
В Москве заново открылся первый магазин сети OBI
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.