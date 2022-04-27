Вероятность продажи доли Renault в «АвтоВАЗе» Китаю исключили
Глава Минпромторга Денис Мантуров исключил вероятность продажи 68-процентной доли французского концерна Renault в «АвтоВАЗе» китайским компаниям, передает РИА Новости.
"Не было таких обсуждений", — уточнил министр, отвечая на вопрос о возможности выкупа акций компании Китаем.
Мантуров добавил, что переговоров с корейскими компаниями также не ведется.
Также он сообщил, что никаких переговоров не ведется и с корейскими компаниями.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров раскрыл судьбу завода Renault после ухода французской компании из страны. Акции на предприятии в столице будут переданы правительству Москвы, там будут выпускаться другие автомобили. 68-процентная доля в «АвтоВАЗе» будет передана России с возможностью выкупа обратно в течение пяти-шести лет.
25 апреля стало известно, что долю Renault в «АвтоВАЗе» готов выкупить один из китайских автоконцернов, причем продажа может состояться уже в мае или июне.
23 марта Renault объявил о прекращении деятельности в России, а затем сообщил о возможном выходе из доли в «АвтоВАЗе». Причиной стали трудности с поставками комплектующих на фоне военных действий России на территории Украины.