В России оценили последствия зависимости от зарубежного программного обеспечения

ВШЭ: сохранение зависимости от иностранного ПО снижает темпы развития цифровизации в РФ

В России оценили последствия зависимости от зарубежного программного обеспечения. Как отметили в пресс-службе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), сохранение этой тенденции снижает темпы развития цифровизации в стране, передает РИА Новости.

Специалисты пояснили, что почти 85 процентов товаров интернет-коммуникации производятся в Азии, однако в их основе лежат технологии иностранных компаний, которые могут ограничить экспорт и ввести антироссийские «вторичные санкции».

«Все это создает угрозы замедления развития в России таких передовых направлений, как искусственный интеллект, 5G, суперкомпьютерные и квантовые технологии, интернет вещей и других», — указывают эксперты ВШЭ.

Чтобы выйти из этой ситуации, необходима поддержка отечественного ПО, в том числе гарантированный заказ от крупного бизнеса и государственных организаций, а также сотрудничество с дружественными странами в цифровой сфере.

Специалисты отмечают, что уход иностранных компаний открыл новые возможности для российских разработчиков, которые позволят им объединиться и создать новое программное обеспечение, которое компенсирует санкционные шоки.

Ранее президент России Владимир Путин образовал межведомственную комиссию Совета безопасности России по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития ИТ-инфраструктуры, которую возглавит зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев.

