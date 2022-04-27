Генсек ООН прибыл на Украину для переговоров с Зеленским и Кулебой

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Киев для переговоров с Зеленским и Кулебой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Об этом генсек сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Я прибыл на Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта», — написал Гутерреш.

Ранее генсек ООН на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что понимает претензии Москвы по Украине и безопасности в Европе и считает, что это надо разрешить.

Встреча продлилась около часа. О том, что Гутерреш встретился с российским президентом, стало известно ранее во вторник, 26 апреля. О намерении провести переговоры в Кремле до этого сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также указал, что генсек ООН приедет в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.