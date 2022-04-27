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Кремль отреагировал на угрозу советника офиса Зеленского захватить Приднестровье

Песков назвал угрозы Арестовича захватить Приднестровье провокационными

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Заявление советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексея Арестовича, который пригрозил захватить Приднестровье, является достаточно провокационным. Так на него отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Это достаточно провокационно. И это четко я могу сказать», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может пойти на подобные меры, если об этом ее попросит Молдавия. Он уточнил, что для этого у Киева есть соответствующие возможности.

27 апреля в МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщили, что в направлении приднестровского села Колбасна были произведены выстрелы со стороны Украины. В ведомстве добавили, что уже утром с украинской стороны в направлении населенного пункта открыли стрельбу.

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Сергей Истомин
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