Кремль пообещал сообщить о приглашении зарубежных лидеров на парад Победы

Песков пообещал сообщить, кого из зарубежных лидеров пригласят на парад Победы

Кремль в ближайшее время проинформирует, кто из лидеров других стран будет приглашен на парад Победы в этом году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По-прежнему пока не могу уточнить. Думаю, на днях я вас проинформирую об этом», — ответил представитель Кремля на вопрос, кого из зарубежных лидеров пригласят на парад в честь Дня Победы.

Ранее стало известно, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие 11 тысяч военных и более 200 единиц техники.

Генеральная репетиция торжественного мероприятия, приуроченного к 77-й годовщине Победы, на Красной площади пройдет 7 мая. Ранее Песков уточнил, что 9 мая в России будет праздноваться в 2022 году так же, как и всегда.