Определена стоимость самого дорогого особняка в Подмосковье

Самый дорогой особняк на первичном рынке Подмосковья стоит 841 миллион рублей

В апреле 2022 года самый дорогой особняк на первичном рынке Подмосковья продается за 841 миллион рублей. Стоимость объекта определили аналитики компании Skolkovo Realty, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

За указанную сумму можно приобрести трехэтажный дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров на участке в 145 соток. Особняк находится на Дмитровском шоссе в 20 минутах езды от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

В общей сложности на первичном рынке загородного жилья выставлен на продажу 341 объект, из них 46 лотов оцениваются в сумму более 100 миллионов рублей. Средняя стоимость достигла 355,9 миллиона.

«Элитный спрос сфокусирован на покупке домов в формате "под ключ". У мотивированных на быструю продажу собственников цены не растут и фиксируются в рублях, но также остался и тот ряд людей, которые повышают стоимость в зависимости от курса и ждут своего покупателя», — пояснил генеральный директор компании Борис Борискин.

В феврале 2021 года аналитики Skolkovo Realty назвали стоимость аренды самого дорогого особняка на Рублево-Успенском шоссе — месяц обошелся бы в 9,4 миллиона рублей. За указанную сумму обошелся бы двухэтажный особняк в коттеджном поселке «Жуковка 21».