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69-я параллель

Разогнавшая российских рыбаков апрельская пурга попала на видео

Апрельская пурга разогнала российских рыбаков в Териберке и попала на видео

Апрельская метель помешала российским рыбакам в Териберке отправиться на промысел. Один из туристов снял пургу на побережье Баренцева моря, соответствующее видео опубликовано в группе «СеверПост.ru» во «ВКонтакте».

На кадрах можно рассмотреть оставшиеся на берегу из-за разбушевавшейся непогоды катера и лодки. Некоторые рыбаки сдувают свои плавсредства, чтобы их не унесло ветром.

Ранее апрельская пурга попала на видео в Москве. Автору ролика удалось снять апрельскую метель, значительно ухудшающую видимость. Попавшие на видео здания, которые стоят поодаль, скрыты в снегопаде.

24 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о заморозках в конце апреля. Он уточнил, что температурный фон будет на 6-7 градусов ниже нормы, а также заявил, что «финальный аккорд апреля» ожидается холодным.

Никита Абрамов
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