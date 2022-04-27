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Путин дал совет Западу

Президент Путин посоветовал Западу решать проблемы неравенства женщин на рынке труда
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

У Запада полно проблем в сфере прав человека, неравенства женщин на рынке труда, пусть занимаются этим. Такой совет дал президент России Владимир Путин во время встречи с Советом законодателей в Санкт-Петербурге в среду, 27 апреля. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, страны Запада сейчас делают ставку на русофобов и неонацистов. Это их «новое геополитическое оружие», пояснил Путин.

«На Западе делали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло, бесцеремонно превращая соседнюю с нами страну, Украину, в "анти-Россию"», — подчеркнул президент.

Ранее Путин сообщил, что в случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны, ответные удары России будут молниеносными.

При создании для России угрозы, страна использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов, пообещал глава государства.

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Анна Щербакова
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