Путин дал совет Западу

Президент Путин посоветовал Западу решать проблемы неравенства женщин на рынке труда

У Запада полно проблем в сфере прав человека, неравенства женщин на рынке труда, пусть занимаются этим. Такой совет дал президент России Владимир Путин во время встречи с Советом законодателей в Санкт-Петербурге в среду, 27 апреля. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

По мнению главы государства, страны Запада сейчас делают ставку на русофобов и неонацистов. Это их «новое геополитическое оружие», пояснил Путин.

«На Западе делали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло, бесцеремонно превращая соседнюю с нами страну, Украину, в "анти-Россию"», — подчеркнул президент.

Ранее Путин сообщил, что в случае попыток вмешательства в ситуацию на Украине со стороны, ответные удары России будут молниеносными.

При создании для России угрозы, страна использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов, пообещал глава государства.