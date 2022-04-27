Стала известна позиция организаторов «Ролан Гаррос» по участию россиян в турнире

RMC Sport: «Ролан Гаррос» допустит российских и белорусских теннисистов к соревнованиям

Стала известна позиция организаторов «Ролан Гаррос» относительно участия в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает RMC Sport.

Теннисисты из этих стран будут допущены до участия в «Ролан Гаррос». Таким образом, организаторы турнира во Франции не последовали примеру коллег из Уимблдона. Спортсмены из России и Белоруссии будут выступать в нейтральном статусе.

Организаторы Уимблдона не разрешили россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях. Это вызвало негативную реакцию со стороны теннисного сообщества: с критикой в адрес организаторов турнира выступили в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) допустило введение санкций. К примеру, в WTA предложили не учитывать баллы, заработанные теннисистами на Уимблдоне.

Международные теннисные организации отказались отстранять российских и белорусских спортсменов. Вместо этого они обязали их следовать принципу нейтральности.