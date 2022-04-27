Ветеран «Спартака» порассуждал о шансах Дзюбы играть в «Реале» или «Барселоне»

Ветеран Спартака Кавазашвили заявил, что Дзюба мог бы играть в «Реале» или «Барселоне»

Бывший вратарь, ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили порассуждал об уровне нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его словам, футболист является лучшим форвардом России за последние восемь лет. «На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. И в "Барселоне", и в "Реале"», — заявил Кавазашвили. Он отметил, что в российском футболе не хватает таких игроков.

Кавазашвили также выразил сожаление, что после прихода в сборную России Валерия Карпина Дзюба не выступал за команду. По его мнению, присутствие форварда повысило бы шансы сборной на получение прямой путевки на чемпионат мира-2022 в Катаре.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 35 матчей в составе «Зенита» во всех турнирах. 33-летний форвард забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач. Нападающий отметился 30 голами в 55 встречах за сборную России.