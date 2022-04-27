Заключен под стражу третий фигурант дела о покушении на Соловьева

Суд в Москве арестовал третьего фигуранта дела о подготовке убийства журналиста Соловьева

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Владимиру Степанову, проходящему по уголовному делу о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство следствия об аресте фигуранта до 25 июня рассматривалось в закрытом режиме по настоянию прокурора, который объяснил такую необходимость интересами государственной безопасности.

Тем не менее в ходе слушаний Степанов успел сообщить, что ранее был судим за убийство — в 2013 году он был приговорен к восьми годам, после отбытия наказания его освободили из мест лишения свободы.

В зал судебного заседания он пришел на костылях. Травму Степанов получил при задержании — он попытался сбежать и выпрыгнул в окно.

Суду еще предстоит решить вопрос об аресте других фигурантов дела Андрея Пронского и Владимира Белякова. В СИЗО уже отправили Максима Дружинина и Василия Стриженкова.

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.